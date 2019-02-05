Украина в январе увеличила транзит нефти в Европу на 5%

Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе 2019 года увеличился на 5% (на 52 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,097 млн тонн, свидетельствуют данные АО "Укртранснафта".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в январе-2019 составил 162,4 тыс. тонн, что на 6,7% (на 11,6 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2018года.

Таким образом, в январе-2019 доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (1 млн 259,4 тыс. тонн) составила 87,1%, доля перекачки на НПЗ страны – 12,9%.

Как сообщалось, транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% (4,5 тыс. тонн) – до 2 млн 101,1 тыс. тонн.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.