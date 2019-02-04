Цены на нефть перешли к падению из-за укрепления доллара

Нефтяной рынок перешел от роста к падению в ходе торгов в понедельник из-за укрепления доллара США.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 кв уменьшилась на $0,93 (1,48%) - до $61,82 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,46 (2,64%) - до $53,80 за баррель.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,26% на оптимизме по поводу торговых переговоров США с Китаем. Сильный доллар негативно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть.

"Похоже, укрепление доллара отрицательно сказывается на сырьевом секторе, - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Bank NV Уоррен Питерсон. - Вместе с тем в целом ситуация для нефти скорее благоприятная благодаря сокращению добычи".

В прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе уменьшилось на 15 единиц - до 847. Показатель стал минимальным почти за девять месяцев.

Тем временем эксперты, опрошенные Thomson Reuters, полагают, что ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Примерно половина указанного сокращения пришлась на Саудовскую Аравию.

Также инвесторы продолжают следить за развитием событий в Венесуэле, на которую были наложены американские санкции. НПЗ США закупают примерно 500 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки, и санкции могут резко сократить поставки топлива из страны на мировой рынок.