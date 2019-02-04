Экономика

13:40 04.02.2019

"ДТЭК Энерго" в 2018г направила 8,4 млрд грн на развитие шахт и переоборудование блоков

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"ДТЭК Энерго" в 2018г направила 8,4 млрд грн на развитие шахт и переоборудование блоков

 "ДТЭК Энерго" в 2018 году инвестировало 8,4 млрд грн в развитие украинской угледобывающей отрасли и перевод блоков теплоэлектростанций (ТЭС) под отечественный уголь.

Как сообщила пресс-служба компании, в развитие угледобывающих предприятий было направило 4,8 млрд грн, что позволило запустить 36 новых лав, ресурс которых дал возможность нарастить добычу газового угля до 24,132 млн тонн за год (+5,3% к добыче 2017-го). Также компания реализовала ряд проектов на шахтах для улучшения условий труда, повышения производительности и промышленной безопасности.

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Вложения в модернизацию ТЭС составили 1,6 млрд грн. Средства были направлены на реконструкцию и переоборудование блоков под отечественный уголь марки "Г" и на поддержание производственных мощностей. Благодаря этому, удалось сократить отпуск электроэнергии из импортного угля на 23% и нарастить из украинского на 2% по сравнению с 2017 годом, а также снизить нагрузку на экологическую обстановку Днепропетровского региона.

Кроме того, "ДТЭК Энерго" направило 2 млрд грн на закупку горно-шахтного оборудования и модернизацию в сфере дистрибуции электроэнергии.

"Инвестируя в добычу отечественного угля марки "Г" и переоборудование под него блоков наших теплоэлектростанций, мы создаем плацдарм для энергонезависимости Украины", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #инвестиции #тэс #шахты #дтэк
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Интерфакс-Украина
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