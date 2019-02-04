Убытки, полученные газсбытами из-за пониженных норм потребления, должно возмещать правительство – "Нафтогаз"

Убытки, которые понесли газосбытовые компании в период действия заниженных, по их мнению, норм потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, должно возмещать правительство, считают в НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, обнародованному на странице компании в соцсети Facebook, газсбыты не имеют права ни начислять, ни тем более взыскивать с потребителей задолженность, поводом для начисления которой стала отмена судом установленных (с нарушением регламента) в 2016 году норм потребления газа и вступление в силу вместо них предыдущих, завышенные в два-три раза.

"Газсбыты не имеют права взыскивать или даже начислять потребителям дополнительные суммы за прошлые периоды из-за отмены судом норм", – отметили в НАК, подчеркнув, что решение газсбытов "дорисовывать" дополнительные суммы является незаконным.

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"Газсбыты (Дмитрия) Фирташа отменили через суд принятое постановление. Компенсировать убытки должен тот, кто допустил нарушения, которые позволили газсбытам выиграть суд. Это не потребители и не "Нафтогаз", – указано заявлении.

Кроме того, в НАК подчеркнули, что для того, чтобы поставщики газа могли требовать от кого-либо возмещения убытков, возникших за период действия заниженных норм, им необходимо обосновать выставленные суммы в суде, для чего необходимо будет продемонстрировать объемы потребления газа по каждому потребителю.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года удовлетворил иск "Хмельницкоблгаза" (входящего в группу "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа) и отменил действие установленных постановлением Кабмина №203 норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года), завышенные в два-три раза нормы. На основании разницы между этими нормами клиенты облгазсбытов в декабре 2018 года начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности. Согласно заявлениям газсбытов, суммы, начисленные за несколько лет, были приведены в платежах с целью информирования и не подлежат оплате. Однако оплачивать новые квитанции необходимо было согласно восстановленным нормам.

В конце января с целью урегулирования ситуации, сложившейся вокруг норм потребления, правительство приняло постановление, которым вернуло пониженные нормы на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ); 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем.

Заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК Алексей Хабатюк на своей странице в соцсети Facebook, комментируя данное постановление Кабмина, отметил, что этим документом среди прочего предпринята попытка "обнулить долги газсбытов перед "Нафтогазом" на более чем 20 млрд грн".

"Это те долги, которые нельзя будет стянуть с газсбытов за уже отпущенный ими газ и заплатить их в виде дивидендов в государственный бюджет", – написал он.