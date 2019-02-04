Инвестгруппа Dragon Capital стала миноритарным акционером Ciklum

Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, а также находящаяся в ее управлении Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., выступили основными инвесторами в новом инвестиционном раунде и стали миноритарными акционерами международной IT-компании Ciklum.

Как сообщается в пресс-релизе Dragon Capital, помимо указанных структур, участие в инвестиционном раунде также приняла компания AVentures Capital.

Объем миноритарных пакетов всех указанных структур в документе не уточняется.