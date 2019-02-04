Экономика

11:39 04.02.2019

Инвестгруппа Dragon Capital стала миноритарным акционером Ciklum

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Инвестгруппа Dragon Capital стала миноритарным акционером Ciklum

Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, а также находящаяся в ее управлении Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., выступили основными инвесторами в новом инвестиционном раунде и стали миноритарными акционерами международной IT-компании Ciklum.

Как сообщается в пресс-релизе Dragon Capital, помимо указанных структур, участие в инвестиционном раунде также приняла компания AVentures Capital.

Объем миноритарных пакетов всех указанных структур в документе не уточняется.

Теги: #ciklum #dragon_capital
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