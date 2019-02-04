Экономика

10:12 04.02.2019

Операторы системы распределения э/э ошибочно включают некоторых потребителей в списки перешедших к поставщику "последней надежды"

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Операторы системы распределения э/э ошибочно включают некоторых потребителей в списки перешедших к поставщику "последней надежды"

Потребители электроэнергии, выявившие себя в списках перешедших к поставщику "последней надежды" (ППН), но имеющие при этом договор с другим контрагентом, должны его уведомить о несоответствии, чтобы тот поставил в известность оператора системы распределения (ОСР).

Об этом сообщило на своем сайте госпредприятие (ГП) "Укринтерэнерго", являющееся поставщиком "последней надежды", отмечая, что списки потребителей ему передают именно операторы системы распределения (ОСР, бывшие облэнерго).

"Укринтерэнерго" сообщила о многочисленных обращениях от потребителей с просьбой исключить их из списков клиентов ППН. Списки опубликованы на сайте "Укринтерэнерго" по каждому ОСР.

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ГП "Укринтерэнерго" 31 января также внесло изменения в коммерческое предложение, изменив условия оплаты. В частности, теперь определено, что потребитель вносит 100% оплату прогнозированного месячного объема э/э не за 5 дней до начала месяца, а в течение 5 дней с момента получения счета. Окончательный расчет будет осуществлен не позднее 14 числа месяца, следующего за расчетным, после получения окончательных данных.

Прогнозируемые объемы потребленной э/э определяются, исходя из данных, предоставленных "Укринтерэнерго" операторами системы распределения.

Поставщик "последней надежды" прописал в коммерческом предложении пошаговую процедуру обмена актами купли-продажи.

"Укринтерэнерго" также напомнило о более высоких, чем у других поставщиков (выше на 25-20%), ценах на свои услуги и подчеркнуло, что потребители имеют полное право присоединиться к условиям публичного договора на поставку э/э путем предоставления поставщику заявления-присоединения (закреплено абзацем 2 пункта 1.2.15 Правил розничного рынка э/э).

Договор на поставку э/э с ППН считается заключенным с момента фактической поставки э/э потребителю, который не смог заключить договор ни с одним другим поставщиком.

Как сообщалось, "Укринтерэнерго" в конце 2018 года опубликовало коммерческое предложение к договору на поставку. В нем содержалось требование 100%-ой предоплаты, которая должна быть внесена за пять банковских дней до начала расчетного периода. НКРЭКУ заявила, что требование предоплаты от потребителей за электроэнергию не соответствует нормативно-правовой базе, принятой регулятором для перехода с 1 января 2019 года к новому розничного рынку э/э.

 

Теги: #электроэнергия
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