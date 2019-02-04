Экономика

09:46 04.02.2019

Цены на нефть стабильны, Brent выше $62,8 за баррель

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Цены на нефть стабильны, Brent выше $62,8 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник стабилен после активного роста в прошлую пятницу, вызванного прогнозами снижения перепроизводства углеводородов и продолжающимся кризисом в Венесуэле, пишет Dow Jones.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 кв снизилась на 9 цента (0,14%) - до $62,84 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) не изменилась к этому времени - $55,26 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на $1,91 (3,1%), до $62,75 за баррель, WTI - на $1,47 (2,7%) - до $55,26 за баррель, максимума с 19 ноября.

За неделю цена Brent увеличилась на 1,8%, WTI - на 2,9%. Благодаря повышению в последние недели WTI уже на 50% отыграла падение с октябрьского пика, а Brent приблизилась к этому техническому уровню.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847.

По данным опроса, проведенного Thomson Reuters, ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Месячное снижение стало максимальным за два года.

Рынок продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэле американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что этот вариант рассматривается администрацией США наряду с прочими.

"Трейдеры полагают, что Венесуэла - один из факторов, поддерживающих цену нефти, и я не думаю, что ситуация в стране скоро стабилизируется, поскольку она пытается продать часть золотого запаса, чтобы получить хоть какую-то отсрочку", - говорит главный рыночный аналитик ThinkMarkets UK Наим Аслам.

Он ожидает, что цены на нефть продолжат постепенно повышаться, однако WTI столкнется с существенным сопротивлением на уровне $56 за баррель.

Теги: #цены #нефть
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