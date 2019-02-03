Минфин перенес на февраль запланированные в январе заимствования 17,6 млрд грн под гарантии ВБ

Министерство финансов перенесло на февраль запланированные в январе займы под гарантии Всемирного банка (ВБ) в сумме 17,6 млрд грн, сообщается на сайте ведомства.

"Запланированные на январь займы под гарантии ВБ в суме 17,6 млрд грн было перенесено на февраль. Для обеспечения финансирования государственного бюджета Минфин приложил усилий для замещения этого источника внешних заимствований внутренними", - говорится в сообщении.

В целом в январе Минфин разместил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн, в том числе ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, в иностранной валюте - $587,4 млн и EUR 33,3 млн, свидетельствуют данные министерства.