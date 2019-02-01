Экономика

20:48 01.02.2019

Мининфраструктуры поддержало индексацию грузовых ж/д тарифов на индекс цен производителей

1 мин читать
Мининфраструктуры поддержало индексацию грузовых ж/д тарифов на индекс цен производителей

Мининфраструктуры поддержало инициативу "Укрзализныци" о проведении ежегодной автоматической индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины на уровень индекса цен производителей промышленной продукции, разработав соответствующие проекты постановления Кабмина и приказа министерства.

"Принятие указанных проектов обеспечит "Укрзализныце" возможность своевременно, при повышении цен на составляющие элементы затрат (топливо, электроэнергия, запасные части и т.д.), автоматически ежегодно индексировать тарифы", – говорится в комментарии ведомства к опубликованным на его сайте проектам.

Согласно им, такую индексацию намечено проводить четырьмя этапами в год: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. При этом с 1 февраля тарифы предложено поднять на индекс цен производителей за 2018 год – на 14,2%, а в последующие периоды – на такие индексы за предшествующий квартал с обязательной публикацией соответствующего коэффициента до 25 числа месяца, следующего за завершением квартала.

По предварительным оценкам Мининфраструктуры, такая индексация может принести "Укрзализныце" в 2019 году дополнительно около 10 млрд грн.

Теги: #укрзализныця #грузы #тарифы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ночные тарифы на э/э можно получить, организовав ее почасовой учет путем перепрограммирования двух- и трехзонных счетчиков - НКРЭКУ

НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 11,4%

"Киевстар" с 1 февраля переводит корпоративных клиентов на новые тарифы

Правительство вернет пониженные нормы потребления газа, платить по повышенным нормам не нужно

"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов к 8 Марта

ЕБА сообщила об улучшении ситуации на таможне с остановкой грузами

Члены-компании ЕБА сообщают об остановке на таможне большинства грузов

"Нафтогаз" призвал потребителей без счетчиков обращаться к Кабмину с жалобами на платежи с завышенными нормами

"Укрзализныця" намерена с 1 февраля повысить тарифы на грузоперевозки

"Укрзализныця" существенно повысила цены на постельное белье и напитки в поездах

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбюджет за январь-2019 недовыполнен по доходам на 10,8% - Госказначейство

Свыше половины средних и небольших банков неудовлетворительно прошли оценку SREP – НБУ

Политические консультации о введении ЗСТ между Украиной и Турцией состоятся в ближайшее время – Климкин

ЕС ввел окончательные защитные меры на стальную продукцию: Украина будет продолжать поставку металлопродукции - МЭРТ

Altria прогнозирует дальнейшее падение продаж сигарет, делает ставку на электронные устройства

Британские парламентарии обвинили Минобороны в неумелом финансовом планировании

Антидемпинговые пошлины на беларусские лапмочки и соль вступят в силу 3 марта

АМКУ открыл дело против "МРЦ-Бренд" относительно возможных нарушений на рынке маркетинговых исследований

Платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом $2,9 млрд

США снимут санкции с PDVSA, если власть в Венесуэле перейдет к Гуайдо - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА