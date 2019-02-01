Мининфраструктуры поддержало индексацию грузовых ж/д тарифов на индекс цен производителей

Мининфраструктуры поддержало инициативу "Укрзализныци" о проведении ежегодной автоматической индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины на уровень индекса цен производителей промышленной продукции, разработав соответствующие проекты постановления Кабмина и приказа министерства.

"Принятие указанных проектов обеспечит "Укрзализныце" возможность своевременно, при повышении цен на составляющие элементы затрат (топливо, электроэнергия, запасные части и т.д.), автоматически ежегодно индексировать тарифы", – говорится в комментарии ведомства к опубликованным на его сайте проектам.

Согласно им, такую индексацию намечено проводить четырьмя этапами в год: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. При этом с 1 февраля тарифы предложено поднять на индекс цен производителей за 2018 год – на 14,2%, а в последующие периоды – на такие индексы за предшествующий квартал с обязательной публикацией соответствующего коэффициента до 25 числа месяца, следующего за завершением квартала.

По предварительным оценкам Мининфраструктуры, такая индексация может принести "Укрзализныце" в 2019 году дополнительно около 10 млрд грн.