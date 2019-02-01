Экономика

20:41 01.02.2019

Свыше половины средних и небольших банков неудовлетворительно прошли оценку SREP – НБУ

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Свыше половины средних и небольших банков неудовлетворительно прошли оценку SREP – НБУ

Национальный банк Украины почти завершил оценку банков в рамках SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), и у свыше половины из 40 средних и небольших банков оценки оказались неудовлетворительными, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время рабочей встречи Клуба небольших банков Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

"К сожалению, среди 40 средних и небольших банков – более чем у 20 финучреждений оценки оказались неудовлетворительными. Пока основной проблемой для небольших банков остается отсутствие стратегии развития и как результат - нежизнеспособность бизнес-модели", – цитирует ее слова пресс-служба НБУ в пятницу.

Е.Рожкова добавила, что еще одним важным вопросом является источник средств для поддержания капитала банка.

По ее словам, по завершению оценки регулятор с каждым банком отдельно обсудит стратегию и видение дальнейшей работы в финансовом секторе.

Первый замглавы Нацбанка отметила, что сегодня финансовый сектор становится все более технологичным, и некоторые небанковские учреждения благодаря внедрению новейших технологических решений предлагают клиентам доступные сервисы.

"Для тех небольших банков, которые не имеют стратегии и видения дальнейшего развития, есть три основных пути: работа по повышению эффективности бизнес-модели, консолидация и слияние с другими банками или добровольный отказ от банковской лицензии", - отметила Е.Рожкова.

Она напомнила, что оценку банков в рамках SREP была осуществлена в прошлом году по новой методологии, которая в будущем будет совершенствоваться, приближаясь к европейским стандартам. Сегодня эта оценка включает анализ четырех основных компонентов: жизнеспособности и устойчивости бизнес-модели, качества корпоративного управления, рисков капитала и рисков ликвидности.

Как сообщалось, за 2018 год число действующих банков в Украине сократилось с 82 до 77, тогда как на начало 2017 года их было 96, а на начало 2016 года – 117.

Теги: #оценка #нбу #банки
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