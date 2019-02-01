Политические консультации о введении ЗСТ между Украиной и Турцией состоятся в ближайшее время – Климкин

В ближайшее время состоятся политические консультации относительно введения зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы говорили о нашем будущем соглашении о ЗСТ. Уже в ближайшее время состоятся политические консультации, затем соберемся на политические консультации. $4 млрд товарооборота очень далеки от нашего потенциала", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

По словам главы МИДа, также состоятся консультации относительно соглашения о социальном обеспечении.

"Все больше украинцев работает в Турции, все больше турецких граждан работает в Украине. У нас в ближайшее время пройдут экспертные консультации и нам нужно это соглашение", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

П.Климкин проинформировал, что 1,4 млн украинцев посетили Турцию в 2018 году.