Экономика

17:40 01.02.2019

Политические консультации о введении ЗСТ между Украиной и Турцией состоятся в ближайшее время – Климкин

1 мин читать
Политические консультации о введении ЗСТ между Украиной и Турцией состоятся в ближайшее время – Климкин

В ближайшее время состоятся политические консультации относительно введения зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы говорили о нашем будущем соглашении о ЗСТ. Уже в ближайшее время состоятся политические консультации, затем соберемся на политические консультации. $4 млрд товарооборота очень далеки от нашего потенциала", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

По словам главы МИДа, также состоятся консультации относительно соглашения о социальном обеспечении.

"Все больше украинцев работает в Турции, все больше турецких граждан работает в Украине. У нас в ближайшее время пройдут экспертные консультации и нам нужно это соглашение", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

П.Климкин проинформировал, что 1,4 млн украинцев посетили Турцию в 2018 году.

Теги: #климкин #турция #украина #зст
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС ввел окончательные защитные меры на стальную продукцию: Украина будет продолжать поставку металлопродукции - МЭРТ

Транзит газа через Украину нормализовался после снижения запасов "Газпрома" в Европе

Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

"Нафтогаз Украины" в начале февраля представит на обсуждение план анбандлинга с концессией

Украина и Швейцария подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения

Норвежская NBT может нарастить мощности своих ВЭС в Украине на 700-800 МВт

ЕБРР уверен в способности правительства Украины поддерживать необходимые темпы реформ в 2019г

МЭРТ намерен подсчитать возможный экономический эффект от ЗСТ с Китаем

Украина и Сингапур согласовали ряд ветсертификатов на экспорт

ПОСЛЕДНЕЕ

Altria прогнозирует дальнейшее падение продаж сигарет, делает ставку на электронные устройства

Британские парламентарии обвинили Минобороны в неумелом финансовом планировании

Антидемпинговые пошлины на беларусские лапмочки и соль вступят в силу 3 марта

АМКУ открыл дело против "МРЦ-Бренд" относительно возможных нарушений на рынке маркетинговых исследований

Платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом $2,9 млрд

США снимут санкции с PDVSA, если власть в Венесуэле перейдет к Гуайдо - Минфин

Ночные тарифы на э/э можно получить, организовав ее почасовой учет путем перепрограммирования двух- и трехзонных счетчиков - НКРЭКУ

Пенсионный фонд Японии получил рекордный убыток в октябре-декабре - $136 млрд

Трамп надеется заключить торговое соглашение с Китаем до 1 марта

Официальные курсы Национального банка Украины на 1 февраля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА