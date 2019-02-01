ЕС ввел окончательные защитные меры на стальную продукцию: Украина будет продолжать поставку металлопродукции - МЭРТ

Еврокомиссия опубликовала сообщение о введении окончательных защитных мер по импорту металлопродукции в Евросоюз, которые вступают в силу 2 февраля 2019 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины на сайте в пятницу.

Согласно документу, ЕС вводит защитные меры в форме индивидуальных и глобальных тарифных квот для всех стран. После исчерпания квоты на импорт стальной продукции будет применяться пошлина в размере 25%.

При этом уточняется, что защитные меры будут действовать три года, включая период действия предварительных мер, то есть окончательные меры будут действовать со 2 февраля 2019 года по 30 июня 2021 года. Глобальные квоты будут выделяться на квартальной основе, индивидуальные - на годовой.

В то же время квартальный остаток глобальной квоты будет переходить на следующий квартал в рамках одного годового периода. При этом предусмотрено, что страны, которые исчерпают свои индивидуальные квоты, смогут продолжать свои поставки без уплаты пошлины в рамках остатка глобальной квоты в последнем квартале годового периода.

Под действие защитных мер подпадают 26 категорий металлопродукции. При этом товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты по 14 товарным группам.

Как подчеркивается в пресс-релизе, МЭРТ добилось исключения Украины из-под действия защитных мер по 12 товарным категориям.

Вместе с украинскими производителями МЭРТ активно участвовало в расследовании. Так, были подготовлены и поданы на рассмотрение ЕК позиционные материалы и комментарии украинской стороны. Представители министерства отстаивали интересы страны во время слушаний в рамках расследования, а также на основании ст. 42 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Еврокомиссия провела отдельные дополнительные консультации с представителями МЭРТ. В результате Украина получила индивидуальные квоты по 12 категориями товаров. В их рамках страна будет поставлять продукцию на условиях, определенных Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. Индивидуальные квоты Украины соответствуют историческим объемам поставок, при этом учитывая рост спроса в странах ЕС, констатирует министерство.

По двум товарным категориям товары из Украины будут ввозиться в ЕС в рамках глобальной квоты (трубы для газопроводов и горячекатаный плоский прокат).

Согласно оценкам МЭРТ, учитывая применение Европейским Союзом защитных мер в такой форме, теперь по значительному количеству категорий товаров не ожидается значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС. Так, применение предварительных мер (с 19 июля-2018 по 1 февраля-2019) почти не оказало воздействия на объемы поставок украинской продукции на рынок ЕС. Украинская металлопродукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был зафиксирован рост поставок.

В сообщении приводятся квоты на поставки украинской продукции в ЕС.

В свою очередь, объединение "Укрметаллургпром" уточняет, что 31 января 2019 года председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер утвердил положение №2019/159, определяющее порядок действия специальных защитных мер относительно импорта металлопроката независимо от страны происхождения и экспорта на таможенную территорию ЕС. Они вступают в силу со 2 февраля 2019 года и будут действовать до 30 июня 2021 года. Из 28 категорий (групп) меры распространяются на 26 категорий. Группы 11 (текстурированные электротехнические стали) и 23 (подшипниковые трубы) под действие защитной меры не подпадают.

"Указанные меры представляют собой индивидуальные (т.е. для конкретной страны) и глобальные тарифные квоты, после исчерпания которых будет применяться пошлина в размере 25%. Индивидуальные квоты используются по годичному принципу, глобальные – по квартальному, а невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в последующий. Предусматривается три периода общей продолжительностью 10 кварталов, при этом объем квоты в каждом последующем периоде равен объему предыдущего с повышением на 5%", - поясняется в сообщении "Укрметаллургпрома".