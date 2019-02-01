Экономика

11:31 01.02.2019

Антидемпинговые пошлины на беларусские лапмочки и соль вступят в силу 3 марта

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Антидемпинговые пошлины на беларусские лапмочки и соль вступят в силу 3 марта

Антидемпинговые пошлины на импорт поваренной выварочной соли экстра-класса и ламп накаливания происхождением из Беларуси вступят в силу 3 марта 2019 года.

Согласно опубликованным в "Урядовом курьере" в пятницу решениям Меведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), данные документы вступают в силу через 30 дней после их публикации.

Как сообщалось, МКМТ приняла решение установить антидемпинговую пошлину на уровне 11,85% для экспортеров соли из Беларуси на пять лет, а также пошлину 17,73% на импорт белорусских ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт.

Теги: #пошлины #урядовый_курьер #мкмт #беларусь
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