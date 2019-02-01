Экономика

11:04 01.02.2019

АМКУ открыл дело против "МРЦ-Бренд" относительно возможных нарушений на рынке маркетинговых исследований

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АМКУ открыл дело против "МРЦ-Бренд" относительно возможных нарушений на рынке маркетинговых исследований

Антимонопольный комитет (АМКУ) возбудил дело в отношении ООО "МРЦ-Бренд" о возможных нарушениях законодательства о защите от недобросовестной конкуренции на рынке маркетинговых исследований.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе АМКУ, территориальное отделение комитета в Днепре открыло дело после того, как в августе 2018 года с соответствующей информацией в ведомство обратилась Европейская бизнес ассоциация (ЕБА), в частности, ее компании-члены ООО "Сильпо-Фуд" и "Мэтро Кеш енд Керри".

"Уже на протяжении нескольких лет некоторые компании, которые проводят маркетинговые исследования, в частности, на рынке розничной торговли, указывают на то, что основным источником информации для них является информация торговых сетей. Однако наши компании-члены не имеют никаких с ними договорных отношений, что дало бы основания считать, что данные получены на законных основаниях", – пояснила в комментарии агентству заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.

Как уточнили в ЕБА, речь идет о внутренней информации компаний, в частности, о динамике и тенденциях рынка в целом и по регионам, развитии товарных категорий, сезонности продукции и соответствующих рейтингах, которые компания создает для внутреннего анализа. Помимо этого, используются данные о долях продукции на рынке, сегментах в привязке к регионам, конкретных торговых сетей и торговых точек этих сетей, динамике и рейтингах продаж продукции, а также агрегированные показатели и показатели в натуральном и денежном выражении, в том числе, товарные запасы в торговых точках.

"По нашим предположениям, речь может идти о хакерстве, проникновении в базы данных самих торговых сетей или же контролирующих органов", - высказала мнение С.Михайловская, подчеркнув, что авторы аналитических исследований указывают источником информации непосредственно торговые сети.

"Но по сообщениям торговых сетей-членов ЕБА, никаких договорных отношений, которые позволяли бы законным путем получать подобную информацию о них для анализа, нет", – добавила она.

Теги: #сильпо #мэтро #амку #дело #маркетинг #обвинения #исследования
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