США снимут санкции с PDVSA, если власть в Венесуэле перейдет к Гуайдо - Минфин

Санкции США в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и ее активов нацелены на то, чтобы лишить правительство президента Николаса Мадуро доходов от нефтяного экспорта, при этом санкции будут сняты в случае демократической смены руководства страны, сообщает Минфин США.

"Путь к ослаблению санкций в отношении PDVSA и ее дочерних структур лежит через передачу контроля над компанией временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству", - говорится в комментарии управления Минфина США по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC).

Как подчеркивает Минфин, передача контроля над нефтегазовой корпорацией позволит сохранить имущество страны для ее народа и предотвратить его использование в качестве экономического инструмента администрации президента Н.Мадуро.

"Минфин продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для оказания поддержки временному президенту Х.Гуайдо, Национальной ассамблее и народу Венесуэлы в их стремлении по восстановлению демократии", - подчеркивается в сообщении.

Ранее власти США объявили о решении немедленно ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Решение о санкциях в отношении PDVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Н.Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".