Ночные тарифы на э/э можно получить, организовав ее почасовой учет путем перепрограммирования двух- и трехзонных счетчиков - НКРЭКУ

Всем субъектам рынка электроэнергии, лишившимся возможности оптимизировать расходы на оплату э/э по дифференцированным тарифам (в связи с их отменой с 1 января 2019 года), следует рассмотреть возможность перепрограммирования пригодных для этого двух- и трехзонных счетчиков.

О таком варианте решения проблемы рассказало руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в конце января на встрече с исполнительным директором Ассоциации городов Украины (АМУ) Александром Слобожаном, его заместителем Ярославом Рабошуком и мэром Надвирны (Ивано-Франковская обл) Зиновием Андриевичем.

Предложение относится к тем потребителям, которые не оснащены автоматизированной системой коммерческого учета э/э (АСКУЭ), позволяющей получить у поставщиков предложение цены э/э, отвечающей графику потребления (почасовые цены за январь 2019 года пока не рассчитаны, однако потребляемая ночью э/э традиционно всегда дешевле, чем днем).

Как отмечается в сообщении АМУ, по предварительным расчетам, отмена дифтарифов на э/э приведет к дополнительным расходам предприятий водоснабжения на уровне 150 млн грн в месяц. Для обеспечения внешнего освещения местным властям потребуется дополнительно 80 млн грн в месяц.

Еще одним последствием отмены может стать остановка проектов по увеличению количества точек внешнего освещения в населенных пунктах и выведения из эксплуатации действующих, отмечается в сообщении АМУ.

Выделение же дополнительных средств из местных бюджетов на указанные цели усложняется тем, что постановление НКРЭКУ №1597 об отмене дифтарифов для небытовых потребителей было принято 4 декабря 2018 года, к тому времени сметы были уже сформированы и утверждены. Для изыскания средств необходимо внести в них изменения, поясняют в АМУ.

Руководство НКРЭКУ в свою очередь пояснило, что с введением нового розничного рынка цена продажи э/э формируются почасово, и при надлежащем учете у потребителя поставщик может предоставить ему соответствующее коммерческое предложение.

Вместе с тем, как АМУ сообщает, на сегодня такие предложения отсутствуют (это связано с отсутствием у госпредприятия "Энергорынок" корректных данных об отпуске э/э всем потребителям и невозможностью рассчитать уровень цен – ИФ). Из-за этого сложно просчитать стоимость системы АСКУЭ, которой не оснащено большинство систем городского освещения. Кроме того, внедрение такого учета требует значительного времени - на изыскание средств в бюджете, проведение тендеров и монтаж.

Руководство НКРЭКУ сообщило на встрече, что Комиссия намерена проанализировать влияние отмены дифтарифов и при необходимости подготовить предложения в виде проектов нормативных актов по урегулированию проблем, затронутых представителями местных властей.