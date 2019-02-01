Трамп надеется заключить торговое соглашение с Китаем до 1 марта

США и Китай сблизили позиции в ходе очередного раунда торговых переговоров, и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в четверг, что планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином для достижения окончательного соглашения.

Д.Трамп рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

В ходе завершившихся 31 января переговоров китайская делегация предложила провести встречу между Д.Трампом и Си Цзиньпином в китайской островной провинции Хайнань после встречи Д.Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил журналистам: "Если мои оценки верны, мы достигли прогресса". Он отметил, что переговоры были "очень интенсивными, детальными и специфическими", и добавил, что "в случае выхода на соглашение предстоит проделать немало работы".

Вашингтон настаивает на отмене порядка, при котором американские компании, работающие в Китае, принуждают передавать технологии китайским партнерам, а также государственных субсидий китайским производителям, на усилении Пекином мер по защите интеллектуальной собственности. В ходе переговоров китайская сторона предложила увеличить импорт американской сельхозпродукции для снижения дисбаланса в торговле.

Р.Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин рассматривают возможность поездки в Китай в середине февраля для продолжения переговоров, пишет Financial Times.

"Китайский представитель (на переговорах, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ - ИФ) и я стремимся к полномасштабной сделке, которая не оставит на столе переговоров ничего нерешенного", - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter.

Журналистам президент США сказал: "Есть моменты, по которым мы не договорились, но мы договоримся. Думаю, на встрече с Си мы договоримся по всем вопросам".

"Финальной сделки не будет до того, как мой друг президент Си и я встретимся в ближайшем будущем, чтобы договорится по давнишним и наиболее сложным аспектам", - написал он также в Twitter.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении напомнил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, введут 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

"Хотя на переговорах был достигнут прогресс, предстоит сделать еще много работы. Президент Трамп подтвердил, что рассчитанный на 90 дней процесс (переговоров по выработке соглашения - ИФ) в соответствии с договоренностями в Буэнос-Айресе остается крайним сроком. Если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то США повысят ввозные пошлины на китайские товары", - говорится в заявлении.

Р.Лайтхайзер подтвердил, что 1 марта остается крайним сроком для достижения соглашения, однако сказал, что окончательное решение о повышении пошлины на товары из Китая будет принято Д.Трампом.

"Он примет решение, когда мы дойдем до этого срока", - заявил Р.Лайтхайзер.

Доверенность о трехмесячной отсрочке введения США 25-процентной пошлины была достигнута на встрече Д.Трампа и Си Цзиньпина на полях аргентинского саммита G20.