Экономика

18:33 31.01.2019

Набсовет НОТУ проголосовал за досрочное расторжение контракта с Аласанией

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Набсовет НОТУ проголосовал за досрочное расторжение контракта с Аласанией

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) на заседании в четверг поддержал расторжение контракта с председателем правления Зурабом Аласанией, сообщает шеф-редактор портала "Детектор Медиа", член набсовета НОТУ Светлана Остапа.

"Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАТ НОТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против", - написала С.Остапа на своей странице в соцсети Facebook.

Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию. "Только что Наблюдательный совет UA:Перший досрочно разорвал договор с главой телеканала Зурабом Аласанией. Причины пока неизвестны, юридическая обоснованность – тоже", - написал он на своей странице в Facebook.

М.Найем отметил, что телеканал с 93% покрытием аудитории оказался без руководителя за два месяца до проведения президентских выборов в Украине.

З.Аласания – журналист, учредитель и директор информационного агентства "МедиаПорт" (Харьков).

Как сообщалось, Кабинет министров назначил З.Аласания генеральным директором НТКУ 26 марта 2014 года.

1 ноября 2016 года он заявил о подаче заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

10 апреля 2017 года Наблюдательный совет общественного вещания избрал З.Аласанию новым главой правления.

В июле 2018 года бывшие журналисты НОТУ призвали Государственный комитет телевидения и радиовещания разорвать контракт с З.Аласанией. При этом его обвиняли во введении цензуры, участии в коррупционных скандалах, развале региональных телерадиокомпаний, закрытии программ на ряд тем.

Теги: #набсовет #ноту #аласания
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