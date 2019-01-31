Министры обороны ЕС подтвердили необходимость инвестиций в искусственный интеллект - Могерини

Дискуссия на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Бухаресте подтвердила необходимость для Европы скоординированным образом инвестировать в ключевые технологии, в том числе в области искусственного интеллекта, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.

"Это вопрос, который чрезвычайно важен для всего мира, а также для Европы", - сказала глава дипломатии ЕС в четверг на пресс-конференции в румынской столице после завершения неформальной встречи глав оборонных ведомств государств-членов Евросоюза.

"Сегодня мы начали такой разговор, и я намерена включить вопрос европейской работы по искусственному интеллекту в повестку дня одного из предстоящих официальных совещаний министров иностранных дел", - добавила Ф.Могерини.

В конце ноября 2018 года высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что создала группу экспертов для достижения консенсуса по поводу того, что должно и не должно допускаться в сфере разработки и применения автономного оружия.

"Искусственный интеллект создает новые проблемы безопасности, ставит вопросы и теперь он начинает вооружаться. (...) Мы входим в мир, где беспилотники могут самостоятельно искать цель и убивать без вмешательства человека. Искусственный интеллект может принимать решения о жизни и смерти без прямого контроля со стороны человека", - заявила глава дипломатии ЕС 29 ноября в Брюсселе на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

По ее словам, это уже "не дискуссия о каком-то отдаленном будущем или о научной фантастике", искусственный интеллект становится частью современной жизни. "Мы хотели бы, чтобы ученые и исследователи могли свободно выполнять свою работу, зная, что их открытия не будут использованы для причинения вреда. Я считаю, что вместе мы можем определить границы, рамки применения искусственного интеллекта, чтобы в этих пределах, в этих границах ученые могли исследовать огромный положительный потенциал искусственного интеллекта", - сказала глава дипломатии ЕС.

В декабре 2018 года Еврокомиссия представила скоординированный с государствами-членами ЕС план содействия развитию и использованию в Евросоюзе искусственного интеллекта.

"Европейские страны решили сотрудничать в этой области между собой и с Европейской комиссией, чтобы объединить данные, больше инвестировать, улучшить подготовку компетентных и талантливых кадров, а также, чтобы создать условия для доверия к искусственному интеллекту", - заявил 7 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Европейской комиссии по цифровому рынку Андрюс Ансип.

Он сообщил, что Еврокомиссия координирует работу по инвестициям в искусственный интеллект, цель которой - собрать до конца 2020 года, как минимум, 20 млрд евро частных и государственных инвестиций.