Экономика

16:54 31.01.2019

"Киевстар" с 1 февраля переводит корпоративных клиентов на новые тарифы

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"Киевстар" с 1 февраля переводит корпоративных клиентов на новые тарифы

Мобильный оператор "Киевстар" с 1 февраля отказывается от ряда существующих тарифных планов для контрактных абонентов, которые стартуют со 125 грн/мес., и переводит клиентов на обновленную линейку тарифов, где они стартуют со 150 грн/мес., но при этом имеют расширенное наполнение для решения бизнес-задач.

"С 1 февраля 2019 года всем корпоративным абонентам "Киевстар" будут предоставлены новые инновационные тарифные планы с расширенными возможностями для ведения бизнеса", - говорится в сообщении крупнейшего украинского оператора у него на сайте.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в "Киевстаре", оператор проанализировал статистику использования клиентами услуг и с ее учетом подобрал им оптимальные новые тарифные планы. В то же время у клиента сохраняется возможность (до 1 февраля – бесплатная) перейти на самостоятельно выбранные более дешевые тарифные планы.

В "Киевстаре" уточнили, что с февраля закроют тарифные планы "Киевстар 4G 125 2018", "Киевстар 4G 175 2018", "Киевстар 4G 275 2018", "Киевстар 4G Premium 2018" (475 грн/мес.), "Киевстар 4G Business 2018" (750 грн/мес.) и "Киевстар 4G Business VIP 2018" (1 тыс. грн/мес.).

"Их абоненты будут автоматически и бесплатно переведены на действующие коммерческие предложения с лучшим наполнением", - подчеркивает оператор.

Как поясняет "Киевстар", в частности, его клиенты получат больше минут для звонков на другие сети (которые можно использовать также для звонков за границу в определенных направлениях), безлимитный доступ к интернету, бесплатное подключение сервиса SIM-пара с неограниченным доступом к интернету. Для тарифных планов от 500 грн/мес. будет предусмотрено пользование без дополнительной оплаты сервисом Mobile ID и программным обеспечением Microsoft Office 365.

Новая тарифная линейка включает тарифные планы "Киевстар" 4G" (150 грн/мес.), "Киевстар 4G Extra" (225 грн/мес.), "Киевстар 4G Ultra" (350 грн/мес.), "Киевстар 4G Business" (500 грн/мес.) и "Киевстар 4G Business VIP" (1000 грн/мес.).

"Дополнительные возможности для ведения бизнеса теперь неотъемлемая часть тарифов для предпринимателей", – отмечает компания.

Кроме того, с 1 февраля изменяются также условия обслуживания отдельных индивидуальных тарифных планов, а абоненты М2М переводятся на новые тарифные планы, в которых существенно увеличены объемы интернет-трафика, а также предусмотрена возможность использования инновационной платформы для управления М2М SIM-картами (прекращается действие 15 тарифных планов).

Помимо этого, с 1 февраля компания прекращает действие уже неактуальных пакетных предложений по дополнительным мегабайтам трафика, в частности: "Свободный интернет", "Интернет 1000", "Бизнес-Интернет 500", "10 МБ ежедневно", "GPRS Internet 100", "GPRS Internet 1000", "Бизнес-Интернет 5", "Бизнес-Интернет 50", "Интернет 100", "Интернет 20" и тариф "Общение".

Теги: #киевстар #тарифы
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