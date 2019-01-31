Экономика

15:10 31.01.2019

Инициатива Кабмина монетизировать субсидии наличными не возымеет существенного влияния на инфляцию - НБУ

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Инициатива Кабмина монетизировать субсидии наличными не возымеет существенного влияния на инфляцию - НБУ

Инициатива Кабинета министров Украины по предоставлению населению жилищных субсидий в денежной форме не возымеет существенного влияния на уровень инфляции, считает замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Что касается эксперимента с субсидиями: если оперировать имеющейся в настоящее время информацией, сумма монетизации составит около 6 млрд грн в месяц и эксперимент будет длиться два месяца. При таких параметрах это (предоставление субсидий наличными – ИФ) выглядит несущественным фактором", - сказал он во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

Д.Сологуб добавил, что ожидаемые 12 млрд грн (на монетизацию субсидий – ИФ) составляют всего лишь около 3% частного потребления за этот период.

"По теории, эти средства не должны идти на потребительский рынок, а должны быть направлены на оплату коммунальных услуг. Но даже если какая-то сумма и пойдет на потребление, эффект не будет существенным", - объяснил он.

Теги: #нацбанк #сологуб #инфляция #субсидии
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