НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2018 года до 3,3% с 3,4%, сообщается на веб-сайте центробанка.

В то же время прогноз роста экономики в следующие два года остался неизменным – 2,5% и 2,9% соответственно.

"Как и ранее прогнозировалось, рост реального ВВП в 2019 году замедлится до 2,5%. Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году", - объясняет центробанк.

Дополнительными факторами замедления экономики выступят снижение урожая зерновых после рекорда в 2018 году, а также постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности из-за влияния протекционистских мер в мире.

Ключевым двигателем экономического роста останется частное потребление благодаря дальнейшему увеличению реальных доходов населения - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.

По оценкам НБУ, с 2019 года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% в 2020 году и 3,7% в 2021 году.