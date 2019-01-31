Экономика

14:20 31.01.2019

НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг

1 мин читать
НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг

 Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2018 года до 3,3% с 3,4%, сообщается на веб-сайте центробанка.

В то же время прогноз роста экономики в следующие два года остался неизменным – 2,5% и 2,9% соответственно.

"Как и ранее прогнозировалось, рост реального ВВП в 2019 году замедлится до 2,5%. Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году", - объясняет центробанк.

Дополнительными факторами замедления экономики выступят снижение урожая зерновых после рекорда в 2018 году, а также постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности из-за влияния протекционистских мер в мире.

Ключевым двигателем экономического роста останется частное потребление благодаря дальнейшему увеличению реальных доходов населения - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.

По оценкам НБУ, с 2019 года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% в 2020 году и 3,7% в 2021 году.

Теги: #нацбанк #прогноз #ввп
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Поступления от трудовых мигрантов в 2018г составили около $11 млрд

Инициатива Кабмина монетизировать субсидии наличными не возымеет существенного влияния на инфляцию - НБУ

НБУ оставил неизменным прогноз инфляции на 2019-20гг

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Госдолг Украины в ВВП в 2018г сократился до 62,7% – Минфин

Совет НБУ считает целесообразным составлять госбюджет на инфляционном прогнозе центробанка

CBO оценил влияние "шатдауна" на экономику в $11 млрд в декабре-январе

НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкиры

МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,5%

Данные о ВВП Японии оказались под сомнением из-за статистической ошибки

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство выделило 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой э/э

Ощадбанк в 2018г сократил чистую прибыль в 4,24 раза

Укрэксимбанк в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

СБУ уличила руководство "Запорожгаза" в причинении крупных убытков, во время обысков изъяты акты фейковых технических аварий

Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области выступает за присвоение аэропорту имени И.Репина

Visa в I финквартале увеличила чистую прибыль на 18%

Потребители считают дизайн новых кроссовок Nike оскорбительным для мусульман и требуют их отзыва

Tesla в IV квартале получила прибыль ниже прогноза, акции подешевели

Нефть продолжает подъем, Brent у $62,2, ее прирост за январь будет максимальным с 2016г

Большинство индексов Европы выросли в среду, исключением стали DAX и IBEX

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА