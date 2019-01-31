Экономика

14:15 31.01.2019

Правительство выделило 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой э/э

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Правительство выделило 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой э/э

 Кабинет министров Украины выделил 450 млн грн для оплаты государственными угледобывающими предприятиями электроэнергии, потребляемой в 2019 году в условиях нового рынка э/э, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду для обеспечения бесперебойного снабжения э/э госшахт.

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Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии", госпредприятия с 1 января 2019 года должны осуществлять закупку услуг по распределению и поставке э/э. В соответствии с этим ряд угледобывающих предприятий заключил договора на поставку э/э с поставщиком "последней надежды" – ГП "Укринтерэнерго".

Из-за снижения в течение 2018 года объема добычи рядового угля, отсутствия средств на приобретение оборудования, дефицита оборотных средств, предприятия не смогли обеспечить или частично обеспечили оплату потребленной э/э. В соответствии с этим "Укринтерэнерго" предупредило их о приостановке электроснабжения с 30 января 2019 года.

"Государственная поддержка на частичное покрытие расходов по себестоимости товарной угольной продукции в сумме 2,071 млрд грн не обеспечила их сбалансированность. Вместе с тем такая государственная поддержка на 2019 составляет 630,0 млн грн, что на 1,441 млрд грн меньше, чем в 2018 году, поэтому угледобывающие предприятия не в состоянии рассчитываться с поставщиками за потребленную электроэнергию", – отмечено в сообщении Минэнерго.

В соответствии с этим правительством и было принято решение о выделении 450 млн грн.

Теги: #госшахты #бюджет #электроэнергия #кабмин
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