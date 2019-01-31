Экономика

13:05 31.01.2019

Ощадбанк в 2018г сократил чистую прибыль в 4,24 раза

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Ощадбанк в 2018г сократил чистую прибыль в 4,24 раза

Государственный Ощадбанк (Киев) по итогам деятельности в 2018 году получил 131,774 млн грн чистой прибыли, что в 4,24 раза меньше (на 426,749 млн грн), чем годом ранее.

Соответствующий показатель приводится в оборотно-сальдовой ведомости банка, обнародованной на его сайте.

Как сообщалось, государственный Ощадбанк по итогам деятельности в январе-сентябре 2018 года получил 74,01 млн чистой прибыли, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Валюта баланса за девять месяцев сократилась на 7,8% - до 215,594 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 декабря 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (211,601 млрд грн) среди 7 действовавших в стране банков.

Теги: #ощадбанк #прибыль
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