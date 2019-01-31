Укрэксимбанк в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

Государственный Укрэксимбанк (Киев) в 2018 году увеличил чистую прибыль на 25,2% (на 193 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 958,497 млн грн.

Соответствующий показатель приводится в оборотно-сальдовой ведомости банка, обнародованной на его сайте.

Валюта баланса Укрэксимбанка за год сократилась на 5,2% - до 161 млрд 731,579 млн грн.

Как сообщалось, Укрэксимбанк по итогам января-сентября 2018 года получил 706,24 млн грн чистой прибыли, что на 51,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (1,465 млрд грн).

Активы банка за девять месяцев прошлого года сократились на 3,89% - до 163,956 млрд грн.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 декабря 2018 года по размеру чистых активов (161,187 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 77 действовавших в стране банков.