Экономика

12:15 31.01.2019

Укрэксимбанк в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

1 мин читать
Укрэксимбанк в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

 Государственный Укрэксимбанк (Киев) в 2018 году увеличил чистую прибыль на 25,2% (на 193 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 958,497 млн грн.

Соответствующий показатель приводится в оборотно-сальдовой ведомости банка, обнародованной на его сайте.

Валюта баланса Укрэксимбанка за год сократилась на 5,2% - до 161 млрд 731,579 млн грн.

Как сообщалось, Укрэксимбанк по итогам января-сентября 2018 года получил 706,24 млн грн чистой прибыли, что на 51,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (1,465 млрд грн).

Активы банка за девять месяцев прошлого года сократились на 3,89% - до 163,956 млрд грн.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 декабря 2018 года по размеру чистых активов (161,187 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #прибыль
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Boeing получил рекордную выручку в IV квартале и 2018 г., дал сильный прогноз на 2019 г

Нацбанк не видит рисков в связи с российскими санкциями к Укрэксимбанку

Банковский сектор Украины в 2018г может получить рекордную за 10 лет прибыль – Рожкова

НБУ зарегистрировал банковскую группу Укрэксимбанк

"ДТЭК Энерго" за 9 мес. получило 3,4 млрд грн чистой прибыли

"ДТЭК Энерго" за 9 мес. получило чистую прибыль 3.4 млрд грн

НКЦБФР допустила к обращению в Украине гривневые еврооблигации Укрэксимбанка на 4 млрд грн

Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль на 16,2%

"Овостар Юнион" за 9 мес. увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Mitsubishi улучшил прогноз прибыли на год, но CEO банка предупредил о возможных рисках

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ уличила руководство "Запорожгаза" в причинении крупных убытков, во время обысков изъяты акты фейковых технических аварий

Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области выступает за присвоение аэропорту имени И.Репина

Visa в I финквартале увеличила чистую прибыль на 18%

Потребители считают дизайн новых кроссовок Nike оскорбительным для мусульман и требуют их отзыва

Tesla в IV квартале получила прибыль ниже прогноза, акции подешевели

Нефть продолжает подъем, Brent у $62,2, ее прирост за январь будет максимальным с 2016г

Большинство индексов Европы выросли в среду, исключением стали DAX и IBEX

Почти все рынки акций Азии растут после смягчения позиции ФРС

Индексы США завершили торги в среду на максимуме за 2 месяца

ФРС сохранила процентные ставки, пообещала проявить терпение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА