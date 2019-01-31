СБУ уличила руководство "Запорожгаза" в причинении крупных убытков, во время обысков изъяты акты фейковых технических аварий

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, посредством которого руководство ПАО "Запорожгаз" нанесло государству многомиллионные убытки, в частности, за счет списывания средств на несуществующие технические аварии.

Как сообщил пресс-центр СБУ в четверг, оперативники спецслужбы установили, что менеджмент ПАО "Запорожгаз" искусственно "списывал" потребленный природный газ как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Согласно выводам экспертов, только за один квартал стоимость завышенного объема потерянного природного газа в результате якобы аварий превышает 26 млн грн.

Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправные действия должностных лиц привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

Во время следственных действий в офисных помещениях ПАО правоохранители изъяли, в частности, поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение преступной сделки.

В рамках открытого уголовного производства председателю правления ПАО "Запорожгаз" объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 366 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, он отстранен от должности.

Как сообщалось, 26 января Октябрьский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство следователя СБУ и отстранил от должности председателя правления ПАО "Запорожгаз" Олега Мизика сроком на два месяца. Он подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа общим объемом 3 млн 931 тыс. 751,5 куб.м, стоимостью 26 млн 622 тыс. 995,16 грн (ч.2 ст.364-1 и ч.1 ст.366 УК Украины).