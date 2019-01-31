Экономика

11:25 31.01.2019

Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области выступает за присвоение аэропорту имени И.Репина

2 мин читать
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области выступает за присвоение аэропорту имени И.Репина

Представители Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области просят Верховную Раду Украины ускорить рассмотрение постановления "О праздновании 175-летия со дня рождения Ильи Репина".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Ассоциации, глава Харьковского облсовета Сергей Чернов.

"Мы, участники общего собрания Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области, которая объединяет почти 100% всех сельских, поселковых, городских, районных советов и областной совет, обращаемся ко всем, независимо от вашей принадлежности к какой-либо депутатских фракций и групп, или внефракционных, с просьбой способствовать в обеспечении торжественного празднования этого события на государственном уровне", - цитирует С.Чернов обращение к Верховной Раде.

Авторы обращения просят предусмотреть в постановлении, в частности, учреждение государственной премии имени Ильи Репина, изготовление памятной монеты, посвященной 175-летию со дня рождения художника, а также присвоение Харьковскому аэропорту имени Ильи Репина

"Проголосовав "за", вы тем самым обеспечите торжественное чествование на государственном уровне памяти выдающегося художника Ильи Репина, которого всему миру подарила именно Украина и который в своих художественных произведениях прославлял украинскую землю и ее людей, а также содействовать повышению туристического потенциала не только Харьковщины, но и Украины в целом, - говорится в обращении

Илья Репин (5 августа 1844г. - 29 сентября 1930г.) - всемирно известный художник. Родился в г. Чугуев Харьковской губернии и прожил там до 20 лет.

Теги: #аеропорт #харьков
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Авиакомпания Ernest Airlines в марте открывает регулярные авиарейсы из Харькова в Рим и Милан

ГФС проводит обыск в офисе харьковской IT-компании Brander

МАУ приостанавливает рейс Харьков-Тель-Авив до апреля

"Завод ЗБК-13" приобретает земучасток в Харькове за 80 млн грн

В Харькове по состоянию на 1 ноября субсидия назначена каждой пятой семье

В Харькове отключают от отопления жилые дома и объекты соцсферы для ремонта теплосетей

Тепло подано в 80% жилых домов Харькова - первый заммэра

В Харькове подорожают тепло и горячая вода

Ernest Airlines открывает регулярные авиарейсы из Харькова в Рим и Милан

На Х экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" подписаны соглашения на 6 млрд.грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Укрэксимбанк в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

СБУ уличила руководство "Запорожгаза" в причинении крупных убытков, во время обысков изъяты акты фейковых технических аварий

Visa в I финквартале увеличила чистую прибыль на 18%

Потребители считают дизайн новых кроссовок Nike оскорбительным для мусульман и требуют их отзыва

Tesla в IV квартале получила прибыль ниже прогноза, акции подешевели

Нефть продолжает подъем, Brent у $62,2, ее прирост за январь будет максимальным с 2016г

Большинство индексов Европы выросли в среду, исключением стали DAX и IBEX

Почти все рынки акций Азии растут после смягчения позиции ФРС

Индексы США завершили торги в среду на максимуме за 2 месяца

ФРС сохранила процентные ставки, пообещала проявить терпение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА