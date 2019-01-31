Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области выступает за присвоение аэропорту имени И.Репина

Представители Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области просят Верховную Раду Украины ускорить рассмотрение постановления "О праздновании 175-летия со дня рождения Ильи Репина".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Ассоциации, глава Харьковского облсовета Сергей Чернов.

"Мы, участники общего собрания Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области, которая объединяет почти 100% всех сельских, поселковых, городских, районных советов и областной совет, обращаемся ко всем, независимо от вашей принадлежности к какой-либо депутатских фракций и групп, или внефракционных, с просьбой способствовать в обеспечении торжественного празднования этого события на государственном уровне", - цитирует С.Чернов обращение к Верховной Раде.

Авторы обращения просят предусмотреть в постановлении, в частности, учреждение государственной премии имени Ильи Репина, изготовление памятной монеты, посвященной 175-летию со дня рождения художника, а также присвоение Харьковскому аэропорту имени Ильи Репина

"Проголосовав "за", вы тем самым обеспечите торжественное чествование на государственном уровне памяти выдающегося художника Ильи Репина, которого всему миру подарила именно Украина и который в своих художественных произведениях прославлял украинскую землю и ее людей, а также содействовать повышению туристического потенциала не только Харьковщины, но и Украины в целом, - говорится в обращении

Илья Репин (5 августа 1844г. - 29 сентября 1930г.) - всемирно известный художник. Родился в г. Чугуев Харьковской губернии и прожил там до 20 лет.