Потребители считают дизайн новых кроссовок Nike оскорбительным для мусульман и требуют их отзыва

Потребители возмутились сходством рисунка на подошве новых кроссовок Nike Air Max 270 и написанием слова "Аллах" арабской вязью, потребовали прекратить их продажи по всему миру и отозвать всю партию.

Петиция на сайте change.org набрала уже почти 18 тыс. подписей.

"Размещение имени Бога на обуви - возмутительный и ужасающий поступок со стороны Nike", - утверждает автор петиции Сайка Норин. Она напомнила, что в 1997 году Nike уже отзывала партию продукции из-за такого же сходства.

Nike объявила, что изображение является стилизованной версией товарного знака Air Max. "В наши намерения не входило любое иное восприятие значения. Nike уважает все религии, мы очень серьезно рассматриваем подобные выражения обеспокоенности", - говорится в пресс-релизе.