Экономика

10:23 31.01.2019

Tesla в IV квартале получила прибыль ниже прогноза, акции подешевели

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Tesla в IV квартале получила прибыль ниже прогноза, акции подешевели

Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. завершил четвертый квартал 2018 года с прибылью ниже прогноза и объявил об уходе главного финансового директора Дипака Ахуджи.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $139,483 млн, или 78 центов в расчете на акцию, против чистого убытка в $675,53 млн, или $4,01 на акцию, за аналогичный период 2017 года.

Прибыль без учета разовых доходов и расходов составила $1,93 на акцию против убытка в $3,04 на акцию годом ранее.

Выручка компании повысилась до $7,225 млрд с $3,288 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,2 на акцию при выручке в $7,12 млрд.

Котировки акций Tesla упали в ходе дополнительных торгов в среду на 4,8%. Капитализация компании за последние двенадцать месяцев снизилась на 11%, в то время как фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average опустились за этот период соответственно на 5% и 4,1%.

Компания заявила, что производство Model 3 к концу года планируется довести до "стабильных темпов" в 7 тыс. автомобилей в неделю.

Tesla намерена в 2019 году поставить от 360 тыс. до 400 тыс. машин, что будет представлять собой рост на 45-65% относительно прошлого года. Текущий год компания планирует завершить с прибылью и положительным денежным потоком.

Д.Ахуджи покинет компанию в ближайшие месяцы, однако он останется советником Tesla. Новым CFO компании станет Зак Киркхорн, который в настоящее время является вице-президентом по финансам.

Теги: #tesla
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Интерфакс-Украина
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