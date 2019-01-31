Экономика

10:19 31.01.2019

Большинство индексов Европы выросли в среду, исключением стали DAX и IBEX

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 Большинство фондовых индексов государств Западной Европы завершили торги в среду ростом, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и отчетность крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился к концу сессии на 0,36% - до 358,51 пункта, что является максимальным уровнем за последние два месяца.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,58%, французский CAC 40 - на 0,95%, итальянский FTSE MIB - на 0,36%. В то же время германский DAX снизился за день на 0,33%, испанский IBEX 35 - на 0,52%.

Экономика Франции в четвертом квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,9% в годовом выражении, сообщило стауправление страны в среду. Аналитики в среднем ожидали подъема первого показателя на 0,2%, второго - на 0,9%.

Кроме того, потребительские расходы во Франции в декабре сократились на 1,5% относительно предыдущего месяца, снижение по сравнению с декабрем 2017 года составило 2,3%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение показателя на 0,3% в помесячном и на 0,7% в годовом выражении.

Тем временем сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе опустился по итогам тринадцатого месяца подряд - до 106,2 пункта с пересмотренных 107,4 пункта в декабре. Значение индикатора является минимальным за более чем два года - с ноября 2016 года. При этом период падения сводного индекса доверия является самым длительным более чем за десятилетие - с мирового финансового кризиса 2008 года.

Теги: #биржи #европа #акции
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