Экономика

10:08 31.01.2019

Госдолг Украины в ВВП в 2018г сократился до 62,7% – Минфин

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Госдолг Украины в ВВП в 2018г сократился до 62,7% – Минфин

 Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%, такие оперативные данные сообщило Министерство финансов на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время Минфин напомнил, что по абсолютному значению совокупный госдолг вырос: в гривневом выражении – на 26,94 млрд грн, до 2 трлн 168,63 млрд грн, в долларовом – на $2 млрд, до $78,3 млрд.

Ведомство уточнило, что прямой госдолг к концу минувшего года составлял 85,8%,

Как сообщалось, в конце августа 2018 года правительство Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга по отношению к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу 2018 года вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП. Документ предусматривает сокращение этого показателя до 52% до конца 2019 года и до 49% – до 2020 года.

Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд, в том числе внешний – до $38,5 млрд, однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного государством долга – с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП.

Теги: #госдолг #бюджет #гарантии #ввп #минфин
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Интерфакс-Украина
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