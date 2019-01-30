Цены на нефть ускорили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $62,21 за баррель

Цены на нефть ускорили рост на торгах в среду после выхода данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю, стоимость WTI поднялась выше $54 за баррель, достигнув нового максимума с начала текущего года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 кв поднялась на $0,89 (1,45%) - до $62,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,89 (1,67%) - до $54,20 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,1 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 145 тыс. баррелей.

Резервы бензина в США уменьшились на 2,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,12 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики прогнозировали повышение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с).

США сократили импорт нефти на 1,11 млн б/с (13,5%), причем импорт из Саудовской Аравии уменьшился до минимума с октября 2017 года.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать ожидания, что санкции США в отношении Венесуэлы приведут к резкому сокращению поставок топлива на мировой рынок. Накануне обе марки подорожали более чем на 2%, отреагировав на введение американских санкций против венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).