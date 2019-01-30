Экономика

17:42 30.01.2019

Минрегион разрешит проектировать кухни-ниши в многокомнатных квартирах

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Минрегион разрешит проектировать кухни-ниши в многокомнатных квартирах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины разрешит проектировать кухни-ниши в квартирах с двумя и более комнатами, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"Хотим убрать еще одну устаревшую норму в ГСН - проектировать квартиры только с традиционной комнатной планировкой, внедрив возможность использовать современные планировочные решения, в частности, проектировать кухни-ниши. Сегодня это разрешено только в однокомнатных квартирах. Мы предлагаем ввести возможность такого проектирования и для квартир больших габаритов", – цитируется в сообщении Л.Парцхаладзе.

По его словам, такое разрешение позволит эффективнее организовывать квартирное пространство.

В изменениях планируется разрешить проектировать кухню-нишу в многокомнатных квартирах при условии оборудования электрической плитой и механической вытяжкой.

Соответствующие изменения могут внести в ГСН В.2.2-Х:201Х "Жилые дома. Основные положения".

Теги: #жкх #парцхаладзе #нормы #строительство #минрегионстрой
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Интерфакс-Украина
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