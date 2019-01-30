Экономика

17:21 30.01.2019

Украина намерена стимулировать сортировку и сжигание отходов - Концепция энергетической утилизации мусора в Украине

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Украина намерена стимулировать сортировку и сжигание отходов - Концепция энергетической утилизации мусора в Украине

В Украине разработан перечень законодательных стимулов для раздельного сбора, вывоза и переработки бытовых отходов, а также дальнейшей генерации энергии из него.

Предлагаемые меры содержатся в Концепции энергетической утилизации мусора в Украине, разработанной Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины совместно с Киевской горгосадминистрацией и Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Документ был представлен во вторник на конгрессе "Бизнес для умных городов" в Киеве.

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В частности, Концепция предлагает ввести систему гарантий и стимулов для инвестирования в сферу энергетической утилизации отходов, а также гарантировать предприятию-переработчику поставку установленных договором объемов мусора.

За органами местного самоуправления хотят закрепить право назначать единого оператора (ЕО) по обращению с мусором. Последние будут заключать долгосрочные договора на переработку мусора, услуги по его вывозу и захоронению. Это позволит привлечь частный капитал в отрасль, считают авторы Концепции.

Новый закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривает понятие тарифа на обращение с отходами. При этом отсутствует механизм расчета его компонента – платы за переработку, в результате чего у инвестора нет гарантии стабильного источника доходов, отмечается в документе. Поэтому предлагается установить четкие правила тарифообразования на услуги по энергетической утилизации отходов, применить стимулирующее тарифообразование и установить длительный период действия тарифов.

Как отмечается в Концепции, налог на захоронение отходов необходимо повысить, тогда этот способ обращения с мусором станет не таким выгодным, как, к примеру, сжигание. На сегодня налог в Украине составляет EUR0,15 за тонну, тогда как в странах Европы – от EUR20 до EUR107.

В концепции отмечается, что сжигание около 10 млн тонн мусора, которые накапливаются в Украине ежегодно, позволят заместить около 1 млрд куб. м природного газа, либо 3,5 млн Гкал теплоэнергии, либо 1,2 млрд кВт-ч э/э.

На сегодня для производства теплоэнергии используется всего 2,5% бытовых отходов, накапливаемых в Украине.

Теги: #концепция #утилизация #мусор #энергетика #отходы
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Интерфакс-Украина
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