Экономика

16:28 30.01.2019

Международная сеть АЗК Avia в партнерстве с Wexler Group выходит на рынок Украины

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Международная сеть АЗК Avia в партнерстве с Wexler Group выходит на рынок Украины

Швейцарская международная сеть автозаправочных станций Avia Association в лице польской Unimot подписала с поставщиком светлых нефтепродуктов Wexler Group меморандум о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе Украины, которое будет направлено на добычу и переработку нефти, сообщила пресс-служба Wexler Group.

По данным группы, первые АЗК Avia могут появиться в стране до конца 2019 года.

Кроме того, планируется, что в этом году Avia начнет совместное с Wexler Group производство моторного топлива и горюче-смазочных материалов.

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Как сообщалось, Unimot получила разрешение от швейцарской Avia International на использование бренда в Украине и заявила о планах по открытию в стране в 2019 году первых АЗС. В Unimot сообщали о поступлении большого количества заявок от украинских предпринимателей-собственников АЗС, заинтересованных в сотрудничестве.

Ранее также сообщалось о планах Wexler Group значительно увеличить свое присутствие на розничном рынке нефтепродуктов Украины.

Теги: #азс #тэк #рынок #нефтепродукты
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Интерфакс-Украина
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