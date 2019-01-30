Экономика

15:05 30.01.2019

"Укртатнафта" возобновила отгрузку авиатоплива

1 мин читать
"Укртатнафта" возобновила отгрузку авиатоплива

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) заявляет о разрешении вопроса с погашением налоговых векселей и возобновлении отгрузки авиатоплива.

"После вмешательства в ситуацию лично премьер-министра Украины В.Гройсмана, министра финансов О.Маркаровой и и.о. заместителя председателя ГФС Украины Е.Бамбизова процедура погашения налоговых векселей восстановлена, что позволяет компании отгружать авиатопливо и обеспечивать им аэропорты Украины", - говорится в сообщении предприятия.

Ранее "Укртатнафта" заявила, что блокирование процесса погашения налоговых векселей привело к блокированию средств компании в сумме 131 млн грн и вынужденном шаге прекратить производство и отгрузку авиатоплива.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.

Теги: #авиатопливо #аэропорты #укртатнафта
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укртатнафта" приостановит производство и отгрузку авиатоплива из-за непогашения ГФС налоговых векселей

Завышенная цена на авиатопливо в Украине негативно влияет на открытие новых дальнемагистральных рейсов – гендиректор аэропорта "Борисполь"

"Укртатнафта" вновь предлагает провести спецрасследование по ограничению импорта нефтепродуктов

ГФС - за ужесточение контроля над оборотом авиатоплива с льготными ставками акциза

Украина за 8 мес. снизила транзит нефти в Европу на 4,5%

"Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" купили 10 тыс. тонн нефти Azeri Light у "Укртранснафты"

Украина проиграла апелляцию в британском суде по делу "Укртатнафты"

"Укртатнафта" предлагает привести акцизы на бензин и дизтопливо к единой ставке EUR 164 за 1 тыс. литров

Порошенко и президент SOCAR обсудили возможность производства высококачественного авиатоплива в Украине

"Укртатнафта" дебютировала с бензином на торгах УЭБ

ПОСЛЕДНЕЕ

Международная сеть АЗК Avia в партнерстве с Wexler Group выходит на рынок Украины

Boeing получил рекордную выручку в IV квартале и 2018 г., дал сильный прогноз на 2019 г

Bosch вложит 4 млрд евро в создание технологии беспилотных автомобилей

Крупные инвесторы ожидают роста украинской экономики и увеличения прибыли в 2019 году – Horizon Capital

ДТЭК примет участие в аукционах на новые нефтегазовые месторождения

Установка счетчиков для бытовых потребителей может обойтись "Нафтогазу" приблизительно в 2,5 млрд грн – Насалик

Кабмин может выделить 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой электроэнергии

Минфин предлагает повысить норматив отчислений чистой прибыли ГП

Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

В 2018 году наша компания выплатила призов на 568,79 млн гривен - гендиректор УНЛ Бочковский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА