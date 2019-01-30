Экономика

14:29 30.01.2019

Крупные инвесторы ожидают роста украинской экономики и увеличения прибыли в 2019 году – Horizon Capital

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Крупные инвесторы ожидают роста украинской экономики и увеличения прибыли в 2019 году – Horizon Capital

Члены Американской торговой палаты в Украине ожидают продолжения роста украинской экономики и увеличения прибыли в 2019 году несмотря на выборы, сообщила сооснователь и исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная на пресс-конференции оргкомитета Ukraine House Davos в среду.

"Мы спросили членов нашей палаты, инвесторов, которые вложили колоссальные деньги в Украине, чего они ожидают в 2019 году. 74% ответили – роста и прибыли. То есть они будут и дальше инвестировать, и это инвесторы, которые понимают, что происходит в стране, что будут выборы", – сказала она.

О.Кошарная также напомнила о привлечении $200 млн в инвестиционный фонд Horizon Capital – Emerging Europe Growth Fund III, L.P."Это сигнал для рынка, что инвесторы заинтересованы в Украине. Вошедшие в фонд инвесторы – это $350 млрд суммарного капитала", – сказала она.

Исполнительный директор Ukraine House Davos Алекса Чопивская также отметила успех кампании на экономическом форуме в Давосе.

"Можно сделать три основных вывода исходя из нашего опыта в Давосе. Первое, Ukraine House Davos создал мощный инвестиционный бренд. Второе – мы открыли окно для иностранцев и спонсоров. Третье – мы показали положительный образ Украины как страны креативности, инноваций и больших возможностей", – подытожила А.Чопивская.

Глава Офиса привлечения инвестиций при Кабинете министров (UkraineInvest) Данил Билак также сообщил о планах создания площадки Украинского дома в Канаде на Третьей международной конференции по вопросам украинских реформ в 2019 году. "Правительство Канады очень заинтересовано, чтобы была представлена именно такая концепция Украинского дома, состоящая из трех столбов – коммерческой, культурной частей и гражданского общества", – подчеркнул он.

Теги: #давос #атп #инвесторы #экономика
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Интерфакс-Украина
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