ДТЭК примет участие в аукционах на новые нефтегазовые месторождения

ДТЭК, крупнейший частный энергохолдинг Украины, заинтересован в расширении бизнеса в нефтегазовой отрасли и будет участвовать в анонсированных государством аукционах на новые месторождения, заявил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

"Мы будем участвовать в будущих аукционах – либо это продажа лицензий, либо это СРП (соглашения о разделе продукции – ИФ) и какие-то другие формы. Конечно же, это будет зависеть от тех месторождений, которые будут выставляться", – сказал он в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

М.Тимченко отметил, что ДТЭК за последние годы продемонстрировал хороший результат органического наращивания добычи, увеличив ее в разы.

"Мы имеем достаточно хорошее представление о потенциале Украины, о тех участках, которые имеют перспективу. Это один из наших стратегических бизнесов, где есть фокус, есть внимание и, самое главное, есть команда и технологии, которые мы смогли и самостоятельно разработать, и привезти из других стран, прежде всего из США, адаптировать в Украине и показать результат", – добавил глава ДТЭК.