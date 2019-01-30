Экономика

13:53 30.01.2019

Установка счетчиков для бытовых потребителей может обойтись "Нафтогазу" приблизительно в 2,5 млрд грн – Насалик

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Установка счетчиков для бытовых потребителей может обойтись "Нафтогазу" приблизительно в 2,5 млрд грн – Насалик

Установка индивидуальных узлов учета газа, потребленного бытовыми потребителями, может обойтись НАК "Нафтогаз Украины" приблизительно в 2,5 млрд грн, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик журналистам по итогам заседания правительства в среду.

"Это (установка счетчиков – ИФ) будет финансироваться за средства НАК "Нафтогаза Украины", средства будут учтены в их финансовых показателях. Сумма, которая обсуждается, приблизительно равна 2,5 млрд грн. Назвать точную сумму сложно, поскольку речь идет о порядка 3,3 млн потребителей", – сказал И. Насалик.

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Как сообщалось, согласно принятому на заседании правительства в среду постановлению о понижении норм потребления газа для потребителей без счетчика, Министерство экономического развития и торговли совместно с НАК "Нафтогаз Украины" должны учесть в финансовом плане общества расходы на установку индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.

Теги: #нафтогаз #газ #счетчики #минтопэнерго #насалик
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