Экономика

13:24 30.01.2019

Минфин предлагает повысить норматив отчислений чистой прибыли ГП

2 мин читать
Минфин предлагает повысить норматив отчислений чистой прибыли ГП

Министерство финансов Украины намерено установить базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов для государственных предприятий в 2018-м и 2019 гг. на уровне 90% вместо нынешних 75%, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) настаивает на нормативе в 50%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Кабинете министров.

"Сегодня было совещание под председательством Кубива (первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив - ИФ) относительно отчисления долей чистой прибыли и дивидендов от государственных предприятий и компаний с долей государства в бюджет. Минфин хочет установить базовый норматив 90% и по дивидендам, и по доли чистой прибыли. На 2019 год и на 2018 – то есть ретроспективно, сверх плана", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Минфин, в частности, предлагает рекомендовать НКРЭКУ предусмотреть уплату доли чистой прибыли и дивидендов на уровне 90% для госпредприятий энергетической отрасли, предусмотреть в финпланах предприятий на 2019 год уплату в госбюджет доли чистой прибыли и дивидендов на уровне 90%. Помимо этого, Минфин выступает за утверждение Кабмином базового норматива отчисления дивидендов в 90% за 2018 год.

По словам собеседника агентства, установление норматива на таком уровне Минфин аргументировал необходимостью восполнить недопоступления в общий фонд госбюджета.

По расчетам Минфина, данный норматив позволит принести в общий фонд госбюджета 44,5 млрд грн в качестве дивидендов и долей чистой прибыли, пояснил источник.

"Однако МЭРТ, Минэнергоугля, Госрегуляторная служба высказались против. Позиция МЭРТ – снизить норматив до 50%, поскольку при увеличении объемов отчислений в бюджет доли чистой прибыли унитарных предприятий в 2015-2017 гг. чистый финрезультат сокращался при росте кредиторской задолженности", – сказал собеседник агентства.

В Минэкономразвития, в частности, опасаются, занижения госпредприятиями показателя прибыли через завышение своих операционных расходов или другими способами, если более трех четвертей прибыли их обяжут отчислять в бюджет. В то же время уровень инвестиций в модернизацию производства будет сокращаться. Как аргумент министерство отмечает, что в 2015 году рентабельность госпредприятий в среднем была на уровне 23,5%, а в 2017 году – 2,6%, указал собеседник агентства.

"ГФС предложила установить дифференциальную ставку в 50% для всех, за исключением топ-10 компаний по величине чистой прибыли. Разошлись без решения. Договорились на следующей неделе встретиться снова. Пока остается базовый норматив 75%", – пояснили в Кабмине.

Теги: #мэрт #минфин
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кубив обсудил с послом Китая усиление торгово-экономического сотрудничества

Госдолг Украины в декабре-2018 возрос в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом - на 2,17% - Минфин

Минфин рассматривает возможность использовать данные проверок о неоформленных сотрудниках для начисления субсидий

МЭРТ предлагает президенту ветировать закон о продлении моратория на продажу с/х земли

Минфин в 2019г акцентирует внимание на среднесрочных долговых инструментах

МЭРТ намерен подсчитать возможный экономический эффект от ЗСТ с Китаем

Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках СНГ - МЭРТ

Минфин 23 января откроет ЕКС для таможенных платежей в тестовом режиме

Количество растаможенных на льготных условиях авто может достигнуть 300 тыс. – замминистра финансов

Предусмотренные на обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом почти 106 млн грн не были использованы в 2018 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Bosch вложит 4 млрд евро в создание технологии беспилотных автомобилей

Крупные инвесторы ожидают роста украинской экономики и увеличения прибыли в 2019 году – Horizon Capital

ДТЭК примет участие в аукционах на новые нефтегазовые месторождения

Установка счетчиков для бытовых потребителей может обойтись "Нафтогазу" приблизительно в 2,5 млрд грн – Насалик

Кабмин может выделить 450 млн грн на оплату госшахтами потребляемой электроэнергии

Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

В 2018 году наша компания выплатила призов на 568,79 млн гривен - гендиректор УНЛ Бочковский

"Киевстар" совместно с Wargaming запустили спецтариф для фанатов World of Tanks

Сетевые компании являются одними из наиболее перспективных на рынке – глава ДТЭК

Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА