Минфин предлагает повысить норматив отчислений чистой прибыли ГП

Министерство финансов Украины намерено установить базовый норматив отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов для государственных предприятий в 2018-м и 2019 гг. на уровне 90% вместо нынешних 75%, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) настаивает на нормативе в 50%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Кабинете министров.

"Сегодня было совещание под председательством Кубива (первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив - ИФ) относительно отчисления долей чистой прибыли и дивидендов от государственных предприятий и компаний с долей государства в бюджет. Минфин хочет установить базовый норматив 90% и по дивидендам, и по доли чистой прибыли. На 2019 год и на 2018 – то есть ретроспективно, сверх плана", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Минфин, в частности, предлагает рекомендовать НКРЭКУ предусмотреть уплату доли чистой прибыли и дивидендов на уровне 90% для госпредприятий энергетической отрасли, предусмотреть в финпланах предприятий на 2019 год уплату в госбюджет доли чистой прибыли и дивидендов на уровне 90%. Помимо этого, Минфин выступает за утверждение Кабмином базового норматива отчисления дивидендов в 90% за 2018 год.

По словам собеседника агентства, установление норматива на таком уровне Минфин аргументировал необходимостью восполнить недопоступления в общий фонд госбюджета.

По расчетам Минфина, данный норматив позволит принести в общий фонд госбюджета 44,5 млрд грн в качестве дивидендов и долей чистой прибыли, пояснил источник.

"Однако МЭРТ, Минэнергоугля, Госрегуляторная служба высказались против. Позиция МЭРТ – снизить норматив до 50%, поскольку при увеличении объемов отчислений в бюджет доли чистой прибыли унитарных предприятий в 2015-2017 гг. чистый финрезультат сокращался при росте кредиторской задолженности", – сказал собеседник агентства.

В Минэкономразвития, в частности, опасаются, занижения госпредприятиями показателя прибыли через завышение своих операционных расходов или другими способами, если более трех четвертей прибыли их обяжут отчислять в бюджет. В то же время уровень инвестиций в модернизацию производства будет сокращаться. Как аргумент министерство отмечает, что в 2015 году рентабельность госпредприятий в среднем была на уровне 23,5%, а в 2017 году – 2,6%, указал собеседник агентства.

"ГФС предложила установить дифференциальную ставку в 50% для всех, за исключением топ-10 компаний по величине чистой прибыли. Разошлись без решения. Договорились на следующей неделе встретиться снова. Пока остается базовый норматив 75%", – пояснили в Кабмине.