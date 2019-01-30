Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

Кабинет министров Украины вернул пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков.

Согласно проекту постановления, утвержденному на заседании правительства в среду, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", новые нормы потребления установлены на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ); 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем.

Кроме того, документом предусматривается, что компаниям, осуществляющим поставку природного газа для бытовых потребителей, не может быть начислена задолженность за природный газ в пределах норм его потребления, установленных постановлением правительства №619 от 8 июня 1996, а также штрафные санкции, 3% процента годовых и инфляционных потерь, начисленных на такую задолженность.

Согласно документу, Министерство экономического развития и торговли совместно с НАК "Нафтогаз Украины" должны учесть в финансовом плане общества расходы на установку индивидуальных счетчиков газа для бытовых потребителей.