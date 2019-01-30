Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников СНГ.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", соглашение утратило свою актуальность.

В частности, оно предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики, указывается в документе.