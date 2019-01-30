Экономика

12:03 30.01.2019

Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

1 мин читать
Украина вышла из соглашения с СНГ об общих условиях поставок товаров

Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников СНГ.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", соглашение утратило свою актуальность.

В частности, оно предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики, указывается в документе.

Теги: #снг #украина #кабмин
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин понизил нормы потребления газа и обязал "Нафтогаз" предусмотреть расходы на установку счетчиков

Правительство вернет пониженные нормы потребления газа, платить по повышенным нормам не нужно

Кабмин утвердил порядок возмещения стоимости услуг по программе "муниципальная няня"

Кабмин порекомендует "Нафтогазу" обеспечить установку счетчиков домохозяйствам за счет НАК

Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

Миссия ЕС по оценке инфраструктурных проектов Приазовья прибудет в Украину в конце недели

"Нафтогаз Украины" в начале февраля представит на обсуждение план анбандлинга с концессией

Украина и Швейцария подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения

Кабмин запретил местным бюджетам размещать временно свободные средства на депозитах

Норвежская NBT может нарастить мощности своих ВЭС в Украине на 700-800 МВт

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин предлагает повысить норматив отчислений чистой прибыли ГП

"Киевстар" совместно с Wargaming запустили спецтариф для фанатов World of Tanks

Сетевые компании являются одними из наиболее перспективных на рынке – глава ДТЭК

МАУ получила права на полеты в Эфиопию

"ДТЭК Нефтегаз" стал владельцем 16,7% акций "Одессаоблэнерго"

МАУ восстановила своевременную отправку рейсов после сбоев в расписании из-за проблем с заправкой

"Укртатнафта" приостановит производство и отгрузку авиатоплива из-за непогашения ГФС налоговых векселей

EBay получила прибыль в IV квартале, впервые выплатит дивиденды

Доллар слабо дешевеет в ожидании решений ФРС и переговоров США и Китая

S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне активной публикации отчетности американских компаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА