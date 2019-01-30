Экономика

11:56 30.01.2019

Кабмин утвердил порядок возмещения стоимости услуг по программе "муниципальная няня"

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Кабмин утвердил порядок возмещения стоимости услуг по программе "муниципальная няня"

Кабинет министров Украины утвердил порядок возмещения стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет по программе "муниципальная няня".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве.

Согласно принятому решению, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено с 1 января 2019 года возмещать стоимость услуг по программе "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года. В 2019 году эта сумма составит 1626 гривень.

Муниципальной няней может быть какое-либо физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услугу по уходу за детьми, кроме государственных и коммунальных детских садов, которое заключило договор об предоставлении услуг по уходу за ребенком до трех лет.

Компенсация будет ежемесячно перечислятся одному из родителей или опекуну.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в государственном бюджете на данные цели заложено 500 млн грн.

Теги: #дети #бюджет #няня #компенсация #кабмин
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