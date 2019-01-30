Экономика

09:36 30.01.2019

Доллар слабо дешевеет в ожидании решений ФРС и переговоров США и Китая

1 мин читать
Доллар слабо дешевеет в ожидании решений ФРС и переговоров США и Китая

Доллар США в ходе торгов в среду слабо дешевеет по отношению практически ко всем к валютам развитых и развивающихся стран, участники рынка ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналов о дальнейшем развитии американо-китайских торговых отношений.

Евро к 8:00 кв 30 января поднялся до $1,1442 с $1,1433 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты в паре с иеной стабильна - 125,07 иены. Курс доллара к японской нацвалюте опустился на 0,1% - до 109,30 иены.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.

По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50%.

Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.

Теги: #курс #фрс #доллар
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Доллар США умеренно снижается к евро и иене, юань вырос до максимума с июля

Трамп хочет заполнить вакансии в руководстве ФРС людьми, разделяющими его позицию - Кадлоу

Курс доллара США снижается, рынок ждет голосования в Британии во вторник

Курс гривни по индексу "Биг Мака" на начало 2019 г. недооценен на 65%

Доллар США дешевеет на сигналах от Федрезерва

Фондовые индексы США выросли в среду на оптимизме в отношении торговых переговоров, политики ФРС

Доллар продолжает дешеветь после публикации протокола заседания ФРС

Доллар стабилен к евро и фунту на торгах в пятницу, иена дешевеет

Курс гривни на межбанке в пятницу еще немного снизился

Гривня укрепляется на фоне высокой стоимости гривневой ликвидности и растущего предложения инвалюты - замглавы НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

EBay получила прибыль в IV квартале, впервые выплатит дивиденды

S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне активной публикации отчетности американских компаний

Фондовые рынки АТР меняются разнонаправленно в ожидании заседания ФРС

Рост цен на нефть продолжается утром в среду, Brent подорожала

Volkswagen сохранил статус крупнейшего производителя автомобилей в мире в 2018г

Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд грн – Казначейская служба

Совет НБУ считает целесообразным составлять госбюджет на инфляционном прогнозе центробанка

Украинские стартапы в 2018г привлекли $290 млн, количество ИТ-специалистов достигло 184,7 тыс., а количество ИТ-компаний – 4 тыс.

Швейцария увеличила объем экспорта и импорта до рекордных уровней в 2018г

Укргазбанк продает офисное здание в центре Киева за 181,2 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА