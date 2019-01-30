Доллар слабо дешевеет в ожидании решений ФРС и переговоров США и Китая

Доллар США в ходе торгов в среду слабо дешевеет по отношению практически ко всем к валютам развитых и развивающихся стран, участники рынка ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналов о дальнейшем развитии американо-китайских торговых отношений.

Евро к 8:00 кв 30 января поднялся до $1,1442 с $1,1433 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты в паре с иеной стабильна - 125,07 иены. Курс доллара к японской нацвалюте опустился на 0,1% - до 109,30 иены.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок.

По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50%.

Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.