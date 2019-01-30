Фондовые рынки АТР меняются разнонаправленно в ожидании заседания ФРС

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в среду, инвесторы ожидают начала торговых переговоров США и КНР и итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 7:33 кв опустились соответственно на 0,46% и 0,32%.

Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,17%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%.

Южнокорейский Kospi увеличился на 0,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, индийский BSE Sensex потерял 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, новозеландский NZX 50 упал на 0,9%.

"Азиатские рынки спокойны утром в среду, и мы ожидаем, что такая динамика сохранится до конца дня в ожидании новостей из Северной Америки", - говорит аналитик Oanda Джеффри Хейли.