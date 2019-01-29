Экономика

17:44 29.01.2019

Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд грн – Казначейская служба

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Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд грн – Казначейская служба

Государственный бюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКС) на сайте.

Согласно ее данным, общий фонд госбюджета в 2018 году был сведен с дефицитом 45,1 млрд грн при плане 58 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что приватизация в 2018 году принесла стране 268,7 млн грн при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане 18,8 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 52 млрд грн, в том числе по общему фонду – 43 млрд грн.

В минувшем году заимствования составили 286,4 млрд грн при плане в 308,3 млрд грн, из которых внутренние – 174,2 млрд грн, свидетельствую данные ГКСУ.

Согласно информации Госказначейства, сводный бюджет Украины в 2018 году сведен с дефицитом 67,7 млрд грн, однако профицит общего фонда составил 22,6 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли год с дефицитом 8,5 млрд грн, тогда как профицит общего фонда составил 67,7 млрд грн за счет дефицита спецфонда в 76,3 млрд грн.

По данным ГКСУ, доходы госбюджета в 2018 году составили 928,1 млрд грн при утвержденных законом о госбюджете 918 млрд грн, в том числе общий фонд получил 833,6 млрд грн при плане 842,8 млрд грн. При этом налоговые поступления в общий фонд достигли 716,5 млрд грн при ожидаемых 724,7 млрд грн.

В то же время спецфонд перевыполнен по доходам, которые составили 94,5 млрд грн при утвержденных парламентом 75,1 млрд грн.

Расходы госбюджета в 2018 году составили 985,8 млрд грн, По общему фонду было израсходовано 884,1 млрд грн при утвержденном парламенте плане 906 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в 2018 году достигли 562,4 млрд грн, в том числе по общему фонду – 519,1 млрд грн, расходы, соответственно, 570,6 млрд грн и 451 млрд грн.

Теги: #госбюджет #гксу
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