Совет НБУ считает целесообразным составлять госбюджет на инфляционном прогнозе центробанка

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендует правлению центробанка и правительству повысить уровень координации в части составления экономических прогнозов.

Соответствующая рекомендация утверждена членами совета по итогам заседания 28 января, сообщил глава органа Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

"По мнению участников совета, для согласования фискальной и монетарной политики на среднесрочную перспективу, правительство и Нацбанк должны рассмотреть возможность использования инфляционной цели НБУ при разработке среднесрочных прогнозов и применения прогноза центробанка по инфляции при подготовке проекта государственного бюджета Украины", - указал он.

В заседании совета, помимо его членов, приняло участие правление НБУ, и.о. председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, представители администрации президента, министерств и ведомств, руководители банковских ассоциаций, а также известные представители научных и экспертных кругов.