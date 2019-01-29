Швейцария увеличила объем экспорта и импорта до рекордных уровней в 2018г

Объем швейцарского экспорта и импорта вырос до рекордных уровней в 2018 году, несмотря на глобальную экономическую неопределенность и укрепление швейцарского франка.

Экспорт увеличился на 5,7% в номинальном выражении - максимальными темпами с 2010 года - до 233,1 млрд франков ($235 млрд), свидетельствуют таможенные данные. Рост в реальном выражении составил 1,2%.

Объем импорта подскочил на 8,6% в номинальном выражении (6% в реальном выражении) - до 201,8 млрд франков

Профицит баланса внешней торговли Швейцарии в прошлом году составил 31,3 млрд франков, сократившись на 3,49 млрд франков по сравнению с 2017 годом.

Наибольший вклад в рост экспорта внесли химический и фармацевтический сектора. В частности, экспорт швейцарских медикаментов увеличился за год на 8,9%.

Экспорт машиностроительного оборудования и электроники повысился на 4,6%, часов - на 6,3%.