NBT, Scatec и Norsk подписали рамочные соглашения по ВИЭ суммарной мощностью в 900 МВт - Госэнергоэффективности

Норвежские девелоперы проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) NBT, Scatec Solar, Norsk Solar подписали рамочные соглашения по участию в строительстве солнечных и ветроэлектростанций, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по энергоэффективности.

Согласно сообщению, соглашения, подписанные в ходе Norwegian-Ukrainian Business Forum 2019, предусматривают участие NBT в установке около 750 МВт ВЭС в Запорожской области, участие Scatec Solar в установке СЭС на 150 МВт в Николаевской области.

Кроме того, соглашения касались также участия Norsk Solar в строительстве СЭС на 9,2 МВТ в Киевской области.

Потенциальный объем инвестиций в эти проекты составляет около $800 млн.

Как сообщалось, норвежская компания NBT, подписавшая на заседании Нацинвестсовета в Давосе (Швейцария) с Total-Eren (дочерняя компания французского энергетического гиганта Total) и ЕБРР соглашение по проекту ветровой энергетики "Сиваш", заявила о наличии у нее достаточного потенциала для построения дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей в Украине.