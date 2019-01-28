Экономика

19:30 28.01.2019

NBT, Scatec и Norsk подписали рамочные соглашения по ВИЭ суммарной мощностью в 900 МВт - Госэнергоэффективности

1 мин читать
NBT, Scatec и Norsk подписали рамочные соглашения по ВИЭ суммарной мощностью в 900 МВт - Госэнергоэффективности

Норвежские девелоперы проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) NBT, Scatec Solar, Norsk Solar подписали рамочные соглашения по участию в строительстве солнечных и ветроэлектростанций, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по энергоэффективности.

Согласно сообщению, соглашения, подписанные в ходе Norwegian-Ukrainian Business Forum 2019, предусматривают участие NBT в установке около 750 МВт ВЭС в Запорожской области, участие Scatec Solar в установке СЭС на 150 МВт в Николаевской области.

Кроме того, соглашения касались также участия Norsk Solar в строительстве СЭС на 9,2 МВТ в Киевской области.

Потенциальный объем инвестиций в эти проекты составляет около $800 млн.

Как сообщалось, норвежская компания NBT, подписавшая на заседании Нацинвестсовета в Давосе (Швейцария) с Total-Eren (дочерняя компания французского энергетического гиганта Total) и ЕБРР соглашение по проекту ветровой энергетики "Сиваш", заявила о наличии у нее достаточного потенциала для построения дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей в Украине.

Теги: #соглашения #виэ
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ДТЭК готов конкурировать в ВИЭ на условиях аукционов

Украина в 2018г Украина увеличила темпы установки мощностей ВИЭ почти втрое - до 740 МВт

Украина и ЕС договорились обновить дополнения Соглашения об ассоциации по энергетике и сфере цифрового рынка

Рада освободила от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций

ЕБРР прекращает финансирование новых проектов по солнечной энергетике в Украине до внедрения "зеленых" аукционов

Правительство впервые одобрило выделение земли в зоне отчуждения ЧАЭС под ВЭС

Количество установивших солнечные панели домохозяйств за 9 мес.-2018г. увеличилось в 2,5 раза

Доля угля в энергобалансе Украины в течение 15 лет сократится в 2,5 раза

"Нафтогаз" имеет большие инвестпланы в сфере ВИЭ

"Укрэнерго" призвало объявить конкурс на строительство высокоманевренных мощностей для балансировки ВИЭ

ПОСЛЕДНЕЕ

Реальная зарплата в Украине в 2018г возросла на 9,7%

Энергосистема Украины в течение 3 лет сможет принять 800 МВт, строительство которых запланировала NBT - глава "Укрэнерго"

Нефть WTI подешевела до минимума за 2 недели, цена Brent - $60,1 за баррель

"Vodafone Украина" c 1 февраля прекратит предоставлять услугу MMS

Стокгольмский арбитраж начал первое заседание по второму спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Украинские газовые трейдеры готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

Госэнергонадзор с января перешел на 8-часовую рабочую неделю из-за прекращения финансирования

Суд подтвердил запрет на работу отобранных ФГИ советников, Фонд подаст кассацию

"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов к 8 Марта

Украина и Норвегия подписали предварительные контракты на $1,5 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА