Экономика

18:59 28.01.2019

Энергосистема Украины в течение 3 лет сможет принять 800 МВт, строительство которых запланировала NBT - глава "Укрэнерго"

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Энергосистема Украины в течение 3 лет сможет принять 800 МВт, строительство которых запланировала NBT - глава "Укрэнерго"

Украинская энергетическая система сможет принять дополнительные 700-800 МВт ветровых мощностей, о потенциале строительства которых ранее заявила норвежская компания NBT, в течение нескольких лет, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

Он отметил, что говорить о возможности подключения в ближайшее время таких дополнительных мощностей без существенной трансформации инфраструктуры невозможно, однако с учетом того, что NBT заявляла о намерениях инвестировать в возобновляемую энергетику в Украине в течение ближайших двух-трех лет, подключение новых ВИЭ не будет проблемой.

"В рамках мероприятий, которые запланированы на ближайшие два-три года, энергосистема сможет принять такие дополнительные объемы. Если этот инвестор пойдет в соответствии с пока еще не принятым, но, тем не менее, существующим законопроектом об аукционной модели, будет двигаться нормальными темпами и согласно соответствующей практике, то к моменту, когда он будет свои проекты реализовывать, скорее всего, энергосистема Украины будет готова", – сказал он.

Как сообщалось, норвежская компания NBT подписавшая на заседании Нацинвестсовета в Давосе (Швейцария) с Total-Eren (дочерняя компания французского энергетического гиганта Total) и ЕБРР соглашение по проекту ветровой энергетики "Сиваш", заявила о наличии у нее достаточного потенциала для построения дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей в Украине.

Теги: #укрэнерго #давос #ковальчук
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